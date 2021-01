Como, bimba di 18 mesi morta in casa: arrestato il compagno della madre (Di sabato 23 gennaio 2021) Non è stato un incidente a causare la morte di una bambina di 18 mesi di Cabiate, in provincia di Como. In base agli accertamenti medico legali, la piccola è stata “ripetutamente picchiata” e “violentata”. In carcere, per questo motivo, è finito il compagno della madre: solo in casa, quando la bimba era stata trovata agonizzante dalla nonna materna, aveva sostenuto che si era tirata addosso una stufa mentre giocava. La tragedia risale all’11 gennaio scorso. Era stata la nonna materna a trovare la nipote in casa, priva di sensi e con tracce di vomito sulla maglietta, e a chiedere al compagno della figlia di chiamare il 118. Gli accertamenti autoptici hanno smentito il racconto dell’uomo che in alcune circostanze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Non è stato un incidente a causare la morte di una bambina di 18di Cabiate, in provincia di. In base agli accertamenti medico legali, la piccola è stata “ripetutamente picchiata” e “violentata”. In carcere, per questo motivo, è finito il: solo in, quando laera stata trovata agonizzante dalla nonna materna, aveva sostenuto che si era tirata addosso una stufa mentre giocava. La tragedia risale all’11 gennaio scorso. Era stata la nonna materna a trovare la nipote in, priva di sensi e con tracce di vomito sulla maglietta, e a chiedere alfiglia di chiamare il 118. Gli accertamenti autoptici hanno smentito il racconto dell’uomo che in alcune circostanze, ...

