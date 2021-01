Colori delle Regioni | Lazio con RT inferiore a 1 | ecco quando potrà tornare zona gialla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021), la situazione in Italia al 23 gennaio 2021. Il Ministro della Salute Speranza è pronto a firmare la nuova ordinanza sulla base dei dati prodotti dalla cabina di regia per il periodo 11-17 gennaio 2021. Sulla baseinformazioni disponibili e salvo cambianti dell’ultimo minuto verrà istituita laarancione per la Lombardia e per la Sardegna a partire da domani. Per il resto verrà confermata la cartina della scorsa settimana.: l’aggiornamento settimanale dell’ISS Nella settimana in valutazione (11 gennaio – 17 gennaio 2021), è stata “osservata una lieve diminuzione della incidenza nel Paese (145,20 per 100.000 abitanti). La diminuzione dell’incidenza è avvenuta nonostante l’estensione dal 15 gennaio ...