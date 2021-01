Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021: Alexander Bolshunov domina la generale, ottavo Federico Pellegrino (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo sci di fondo oggi, sabato 23 gennaio, ha visto aprirsi la tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Lahti si è tenuto lo skiathlon maschile. Il russo Alexander Bolshunov guida la Classifica generale, nella quale sono ottavo Federico Pellegrino e dodicesimo Francesco De Fabiani. Classifica generale Coppa DEL Mondo MASCHILE SCI DI fondo 2020-2021 1 Bolshunov Alexander RUS 1391 2 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 660 3 MANIFICAT Maurice FRA 588 4 MELNICHENKO Andrey RUS 571 5 BELOV Evgeniy RUS 562 6 MALTSEV Artem RUS 525 7 SPITSOV Denis RUS 5098 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo sci dioggi, sabato 23 gennaio, ha visto aprirsi la tappa delladel2020-in Finlandia: a Lahti si è tenuto lo skiathlon maschile. Il russoguida la, nella quale sonoe dodicesimo Francesco De Fabiani.DELMASCHILE SCI DI2020-RUS 1391 2 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 660 3 MANIFICAT Maurice FRA 588 4 MELNICHENKO Andrey RUS 571 5 BELOV Evgeniy RUS 562 6 MALTSEV Artem RUS 525 7 SPITSOV Denis RUS 5098 ...

