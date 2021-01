Asia Argento e Fabrizio Corona, ritorno di fiamma (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa sta succedendo tra Asia Argento e Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi ha pubblicato nelle ultime ore una serie di post e di story assieme ad Asia Argento: i due si mostrano in atteggiamenti piuttosto intimi e, vista la loro storia d’amore di qualche anno fa, subito si sono scatenati i gossip su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Eppure solo pochi giorni fa proprio Fabrizio Corona annunciava il suo matrimonio con Lidia Del Grosso, confermando la notizia delle loro pubblicazioni di nozze “beccate” affisse al comune di Milano e rivelando che a febbraio avrebbero ufficializzato la data della cerimonia. Sono in molti quindi a chiedersi cosa stia succedendo: Corona ha pubblicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa sta succedendo tra? L’ex re dei paparazzi ha pubblicato nelle ultime ore una serie di post e di story assieme ad: i due si mostrano in atteggiamenti piuttosto intimi e, vista la loro storia d’amore di qualche anno fa, subito si sono scatenati i gossip su un possibileditra i due. Eppure solo pochi giorni fa proprioannunciava il suo matrimonio con Lidia Del Grosso, confermando la notizia delle loro pubblicazioni di nozze “beccate” affisse al comune di Milano e rivelando che a febbraio avrebbero ufficializzato la data della cerimonia. Sono in molti quindi a chiedersi cosa stia succedendo:ha pubblicato ...

