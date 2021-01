Un altro report fa tremare Speranza: “Incuria e negligenza sul virus” (Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è voluto tempo, mesi. Ma alla fine, la narrazione trionfalistica di un governo che si è auto-attribuito il titolo di “esempio agli occhi del mondo” nella gestione della pandemia è stata smontata, nel peggiore dei modi. Con la procura di Bergamo oggi impegnata a indagare sentendo esperti, tecnici e dirigenti del ministero della Salute per capire cosa, invece, è andato storto, quali misure avremmo potuto adottare e invece abbiamo scartato, il perché di scelte che avrebbero potuto salvare vite preziose se fatte diversamente. E con i servizi del programma di RaiTre report a squarciare il velo, mostrando come il nostro Paese non avesse nemmeno un piano pandemico aggiornato sul quale fare affidamento al momento dell’arrivo del Covid-19. Il piano era fermo addirittura al 2006, mai aggioranto. E la conferma, ennesima, è arrivata alla Procura da Giuseppe Ruocco, direttore ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è voluto tempo, mesi. Ma alla fine, la narrazione trionfalistica di un governo che si è auto-attribuito il titolo di “esempio agli occhi del mondo” nella gestione della pandemia è stata smontata, nel peggiore dei modi. Con la procura di Bergamo oggi impegnata a indagare sentendo esperti, tecnici e dirigenti del ministero della Salute per capire cosa, invece, è andato storto, quali misure avremmo potuto adottare e invece abbiamo scartato, il perché di scelte che avrebbero potuto salvare vite preziose se fatte diversamente. E con i servizi del programma di RaiTrea squarciare il velo, mostrando come il nostro Paese non avesse nemmeno un piano pandemico aggiornato sul quale fare affidamento al momento dell’arrivo del Covid-19. Il piano era fermo addirittura al 2006, mai aggioranto. E la conferma, ennesima, è arrivata alla Procura da Giuseppe Ruocco, direttore ...

rosalbatp44 : @SerglocSergio @TIZIANAPOESIA Ho letto l articolo suddetto che inizia con un : Sembra che ....Non ho scorso prove,… - TSOWrestling : Titolo mondiale dei pesi massimi in palio e tanto altro nel nuovo report di #MLW Fusion! - APACald02930484 : RT @IKEAITALIA: Per qualcuno altro: tranquillo, il pollice verde non è da tutti. Scopri come casa è cambiata insieme a te con il Life At Ho… - SkySport : Vaccino anti Covid in Italia: quanti sono i vaccinati? Il report regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 - Elsio88464346 : @Donchisciotte6 @ansem84 @Napoli_Report -

Ultime Notizie dalla rete : altro report Report fa giornalismo spazzatura, altro che inchieste… Il Riformista "Piano pandemico mai aggiornato dal 2006", l'accusa in un nuovo report

In Italia nessuno ha mai aggiornato i piani pandemici dal 2007 ad oggi. E' quanto sostiene il report del generale in pensione Pier Paolo Lunelli, che in carriera ha elaborato protocolli pandemici per ...

Diteci cos’altro serve per salvare il clima

Energia, trasporti, riscaldamento globale. E gli intrecci con la finanza. Ogni settimana il punto sui cambiamenti climatici firmato da Andrea Barolini ...

In Italia nessuno ha mai aggiornato i piani pandemici dal 2007 ad oggi. E' quanto sostiene il report del generale in pensione Pier Paolo Lunelli, che in carriera ha elaborato protocolli pandemici per ...Energia, trasporti, riscaldamento globale. E gli intrecci con la finanza. Ogni settimana il punto sui cambiamenti climatici firmato da Andrea Barolini ...