UFFICIALE Atalanta, Tumminello alla Spal (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Spal ha comunicato l’arrivo dall’Atalanta di Marco Tumminello Attraverso un comunicato UFFICIALE, la Spal ha annunciato l’arrivo dall’Atalanta del giovane attaccante Marco Tumminello. «Spal srl comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive di Marco Tumminello a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione. Attaccante classe ’98, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha conquistato con la Primavera lo Scudetto e la Supercoppa nella stagione 2015/2016 e la Coppa Italia nella stagione successiva. Sempre con i giallorossi, ha esordito in serie A il 6 gennaio 2016. Successivamente ha vestito le maglie di Crotone e Atalanta nella massima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laha comunicato l’arrivo dall’di MarcoAttraverso un comunicato, laha annunciato l’arrivo dall’del giovane attaccante Marco. «srl comunica di aver acquisito dall’Bergamasca Calcio S.p.A. le prestazioni sportive di Marcoa titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione. Attaccante classe ’98, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha conquistato con la Primavera lo Scudetto e la Supercoppa nella stagione 2015/2016 e la Coppa Italia nella stagione successiva. Sempre con i giallorossi, ha esordito in serie A il 6 gennaio 2016. Successivamente ha vestito le maglie di Crotone enella massima ...

