Traffico Roma del 22-01-2021 ore 17 | 30

(Di venerdì 22 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta e rallentata in carreggiata esterna tra l’autostrada di Fiumicino e la diramazioneSud mentre l’interno gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra Cassia bis e Prenestina consueto aumento delin uscita daper chi viaggia sulla percorso Urbano dellaTeramo in particolare da viale Serenissima fino al graspo stamenti maggiori rispetto ai precedenti aggiornamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni mentre sulla tangenziale est e non si esclude o rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini l bivio A24 per chi è diretto a viale Castrense con l’orario di punta Maggiore prudenza sul viadotto della Magliana dove ci sono i ...