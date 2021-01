Tommaso Zorzi picchiato dall’ex fidanzato: “mi ha sbattuto per terra e dopo mi ha tirato due calci” (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tommaso Zorzi si confessa al Gf Vip 5 Nella giornata di martedì Tommaso Zorzi ha deciso di aprire il suo cuore svelando agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 alcuni suoi fatti personali. Nello specifico, il rampollo meneghino ha parlato del suo primo fidanzato a quello che lo ha picchiato selvaggiamente. Il 25enne ha detto di essere stato un anno con un ragazzo italiano che ha conosciuto in Scozia, e lui è stato il suo primo amore. “Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Se mi fosse passato sopra con uno schiacciasassi avrei risposto ‘Grazie’. Mi ricordo pianti a dirotto… Ogni tanto lo risento tutt’ora”, ha raccontato il ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021)si confessa al Gf Vip 5 Nella giornata di martedìha deciso di aprire il suo cuore svelando agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 alcuni suoi fatti personali. Nello specifico, il rampollo meneghino ha parlato del suo primoa quello che lo haselvaggiamente. Il 25enne ha detto di essere stato un anno con un ragazzo italiano che ha conosciuto in Scozia, e lui è stato il suo primo amore. “Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Se mi fosse passato sopra con uno schiacciasassi avrei risposto ‘Grazie’. Mi ricordo pianti a dirotto… Ogni tanto lo risento tutt’ora”, ha raccontato il ...

