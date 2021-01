Tinexta in ribasso dopo operazione Queryo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muove in forteil titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,27%, il giornol’annuncio che la controllata Co.Mark entrerà nel capitale di, valutando il 60% della società, su base cash free/debt free, circa 8,75 milioni di euro. L’prevede, inoltre, una componente di prezzo variabile pari a massimi 1,2 milioni di euro che sarà erogata a titolo di earn-out in considerazione della performance 2021. Per la restante quota del 40% è previsto un meccanismo di PUT/CALL basato su multipli variabili in base ai risultati effettivamente raggiunti. Ad oggi il debito stimato per tale opzione è pari a circa 6,9 milioni di euro. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...