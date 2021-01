Summit UE pandemia Covid: limitare i viaggi non essenziali e accelerare le vaccinazioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri si è tenuto il Consiglio Europeo dei 27 paesi membri sulla pandemia Covid-19. Si è discusso su come controllare la diffusione del virus senza però abolire il trattato di Schengen, ovvero la libera circolazione, e le regole sulla vaccinazione. Tra le misure possibili vi è la richiesta di un test PCR e la quarantena per chi arriva. Le parole di Ursula Von Der Leyen La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha affermato “In considerazione della gravissima situazione sanitaria, tutti i viaggi non essenziali dovrebbero essere fortemente scoraggiati sia all’interno del paese che, naturalmente, attraverso le frontiere. Allo stesso tempo è assolutamente importante garantire il funzionamento del mercato unico, quindi per quanto riguarda i lavoratori e le merci essenziali devono ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri si è tenuto il Consiglio Europeo dei 27 paesi membri sulla-19. Si è discusso su come controllare la diffusione del virus senza però abolire il trattato di Schengen, ovvero la libera circolazione, e le regole sulla vaccinazione. Tra le misure possibili vi è la richiesta di un test PCR e la quarantena per chi arriva. Le parole di Ursula Von Der Leyen La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha affermato “In considerazione della gravissima situazione sanitaria, tutti inondovrebbero essere fortemente scoraggiati sia all’interno del paese che, naturalmente, attraverso le frontiere. Allo stesso tempo è assolutamente importante garantire il funzionamento del mercato unico, quindi per quanto riguarda i lavoratori e le mercidevono ...

