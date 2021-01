Salto con gli sci: cancellata la qualificazione a Lahti a causa delle cattive condizioni meteo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ci sarà alcuna giornata dedicata al Salto con gli sci oggi a Lahti. La FIS ha infatti comunicato che i salti di allenamento e la qualificazione previsti sul Salpausselkä, l’HS130 finnico, non potranno avere luogo a causa delle pessime condizioni meteo. Alla competizione odierna avrebbero dovuto prendere parte 53 saltatori, senza presenza italiana alcuna. La decisione, in particolare, è stata motivata dal forte vento che non ha consentito di dare il via in modo regolare ai salti odierni. Il programma, così, è stato modificato nel modo che segue: domani si terranno i salti di allenamento (14:30) prima della gara a squadre, prevista per le 16:15, mentre la qualificazione odierna verrà spostata a domenica (14:30), quando sarà di scena la gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ci sarà alcuna giornata dedicata alcon gli sci oggi a. La FIS ha infatti comunicato che i salti di allenamento e laprevisti sul Salpausselkä, l’HS130 finnico, non potranno avere luogo apessime. Alla competizione odierna avrebbero dovuto prendere parte 53 saltatori, senza presenza italiana alcuna. La decisione, in particolare, è stata motivata dal forte vento che non ha consentito di dare il via in modo regolare ai salti odierni. Il programma, così, è stato modificato nel modo che segue: domani si terranno i salti di allenamento (14:30) prima della gara a squadre, prevista per le 16:15, mentre laodierna verrà spostata a domenica (14:30), quando sarà di scena la gara ...

