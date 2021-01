Roma, ladri senza cuore rubano le piastrelle nel parco dei bambini: è la seconda volta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il parco Sangalli sembra non trovare pace. Difatti successivamente al furto di piastrelle e grazie all’assessora Fiorini, al Municipio V e all’Ufficio aree ludiche, la pavimentazione dell’area giochi era stata ripristinata. Tuttavia i ladri hanno dimostrato tutta la loro avidità portando ancora via le piastrelle in gomma e privando nuovamente i bimbi privi della loro oasi di felicità. Il Portavoce all’Assemblea Capitolina e Presidente Commissione IV Ambiente Roma Capitale, Daniele Diaco ha dichiarato che farà di tutto per porre rimedio e impedire che ciò si ripeta. Quest’ultimo ha inoltre sottolineato il suo dissenso circa l’accaduto attraverso un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook: “L’infamia e lo schifo continuano.Avevamo parlato pochi giorni fa del parco Sangalli e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) IlSangalli sembra non trovare pace. Difatti successivamente al furto die grazie all’assessora Fiorini, al Municipio V e all’Ufficio aree ludiche, la pavimentazione dell’area giochi era stata ripristinata. Tuttavia ihanno dimostrato tutta la loro avidità portando ancora via lein gomma e privando nuovamente i bimbi privi della loro oasi di felicità. Il Portavoce all’Assemblea Capitolina e Presidente Commissione IV AmbienteCapitale, Daniele Diaco ha dichiarato che farà di tutto per porre rimedio e impedire che ciò si ripeta. Quest’ultimo ha inoltre sottolineato il suo dissenso circa l’accaduto attraverso un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook: “L’infamia e lo schifo continuano.Avevamo parlato pochi giorni fa delSangalli e di ...

