Poco prima di andare dalla Toffanin a Verissimo Terremoto-Elisa Isoardi | un siluro alla Rai?

Una puntata clamorosa, quella di Verissimo di Silvia Toffanin in onda domani, sabato 21 gennaio, su Canale 5. Tra i super-ospiti, anche Elisa Isoardi, la conduttrice Rai. Intervista che si preannuncia esplosiva. Ma occhio al dettaglio. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle, nella serata di giovedì 21 gennaio, era ospite in studio a Striscia la Notizia, seduta dietro al bancone (e in studio si è anche scambiata un bacio sulla bocca, giocoso, con Enzo Iacchetti, a smentire - o confermare - le vecchie voci su un loro flirt). Insomma, la Isoardi si sdoppia. Ma lo fa a Mediaset, su Canale 5: prima Striscia la Notizia, dunque Verissimo, due dei programmi di punta del Biscione. E chissà cosa ne pensano a Viale Mazzini.

L'ex Miss Italia decide di annunciare al pubblico l'importante dettaglio del bambino che sta attendendo e di parlare della recente morte di sua nonna e della paura che ha dovuto affrontare a causa del ...

"Dallo Zolfo alle stelle", l'orazione funebre di Provenzano per Macaluso

"La scintilla di Emanuele Macaluso", nel ricordo del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale: "Fu garantista fino al midollo, come chi ha conosciuto la galera, le troppe storie di ingiustizia d ...

L'ex Miss Italia decide di annunciare al pubblico l'importante dettaglio del bambino che sta attendendo e di parlare della recente morte di sua nonna e della paura che ha dovuto affrontare a causa del ..."La scintilla di Emanuele Macaluso", nel ricordo del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale: "Fu garantista fino al midollo, come chi ha conosciuto la galera, le troppe storie di ingiustizia d ...