Olanda | col coprifuoco i cittadini corrono ai ripari | a ruba le uniformi da rider

Amsterdam, 22 gen – In Olanda scoprono una cosa tipicamente italiana, l'arte di arrangiarsi: e lo fanno grazie al coprifuoco anti-Covid (e ai rider). Lo stop alla circolazione andrà al via sabato, e i cittadini son corsi ai ripari comprando online uniformi da rider e con offerte di accompagnare i cani fuori. Olanda, coprifuoco e misure "emergenziali" Il coprifuoco stabilito dal governo in Olanda è stato approvato giovedì 21 gennaio dal Parlamento: lo stop agli spostamenti interesserà la fascia oraria dalle 21 alle 4 e 30 a partire da sabato 23. Ovviamente chi sarà esentato sarà chi dovrà lavorare: tra di loro ovviamente i rider. Esentati anche i padroni di cani o, per meglio dire, i ...

