Ocean Viking salva 270 migranti in 24 ore al largo della Libia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – L’equipaggio della nave di ricerca e soccorso ‘Ocean Viking’ ha salvato circa 149 persone da due gommoni in pericolo. Lo fa sapere l’ong Sos Mediterranee in una nota, spiegando che l’operazione è iniziata alle prime luci dell’alba. Tra i naufraghi, ci sono anche molte donne e bambini.

La Ocean Viking ha tratto in salvo circa 140 persone da due gommoni in pericolo. Lo annuncia Sos Mediterranee su Twitter. «L’operazione - si legge - è iniziata alle prime luci dell’alba. Tra i naufrag ...E’ l’appello lanciato da Alarm Phone su Twitter. L’organizzazione fa sapere di essere “in contatto con due imbarcazioni in difficoltà, con 65 persone a bordo ognuna”. “Le persone che ci stanno chiaman ...