Nullatenente ma con case e auto di lusso, sequestrato un milione di euro a narcotrafficante (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quattro case, cinque automobili di lusso, quattro moto e oggetti preziosi, oltre a denaro contante per circa 100mila euro. Si dichiarava Nullatenente e ufficialmente non aveva reddito, ma un 35enne del Milanese aveva un tenore di vita non compatibile con le sue disponibilità economiche dichiarate. Proprio questo aveva allertato la Guardia di Finanza che, dopo accurate indagini, ha scoperto che l’uomo aveva accumulato i beni grazie alla sua attività di narcotrafficante. I finanzieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno eseguito un sequestro preventivo sui beni del valore di circa un milione di euro. Il 35enne, soprannominato ‘Il Principe’, era stato arrestato nel 2019 nell’ambito dell’operazione “Waiting” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quattro, cinquemobili di, quattro moto e oggetti preziosi, oltre a denaro contante per circa 100mila. Si dichiaravae ufficialmente non aveva reddito, ma un 35enne del Milanese aveva un tenore di vita non compatibile con le sue disponibilità economiche dichiarate. Proprio questo aveva allertato la Guardia di Finanza che, dopo accurate indagini, ha scoperto che l’uomo aveva accumulato i beni grazie alla sua attività di. I finanzieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno eseguito un sequestro preventivo sui beni del valore di circa undi. Il 35enne, soprannominato ‘Il Principe’, era stato arrestato nel 2019 nell’ambito dell’operazione “Waiting” e ...

