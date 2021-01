Napoli, Bosco di Capodimonte chiude in via precauzionale per maltempo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa del maltempo, e soprattutto del freddo della giornata odierna, la direzione del Bosco di Capodimonte ha deciso di chiudere le porte al pubblico in via precauzionale. Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito a brutte conseguenze del maltempo. Dal crollo di alberi alla mareggiata di via Caracciolo. Per questo motivo la direzione del Bosco di Capodimonte, per la sicurezza dei cittadini, ha optato per questa direzione. L’annuncio è arrivato sui canali social: “Comunicazione Importante+++ Si avvisa che a causa delle forti raffiche di vento il Real Bosco di Capodimonte verrà chiuso“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa del, e soprattutto del freddo della giornata odierna, la direzione deldiha deciso dire le porte al pubblico in via. Negli ultimi tempi infatti abbiamo assistito a brutte conseguenze del. Dal crollo di alberi alla mareggiata di via Caracciolo. Per questo motivo la direzione deldi, per la sicurezza dei cittadini, ha optato per questa direzione. L’annuncio è arrivato sui canali social: “Comunicazione Importante+++ Si avvisa che a causa delle forti raffiche di vento il Realdiverrà chiuso“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

