Lo scontro Renzi-Conte passa anche dai social. L'analisi di FB&Associati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il dibattito mediatico degli ultimi 30 giorni è stato contrassegnato dalla crescente attenzione rivolta alla crisi di governo. Un trend che – specularmente – si è andato affermando anche sui social media, dove la issue crisi di governo domina le conversazioni online da parte dell'establishment politico italiano. I punti chiave: • Strategie comunicative differenti tra Conte e Renzi, impronta personale e tone of voice quasi opposti: – Conte prudente e poco esposto sulla crisi; – Renzi attivo e consapevole della reattività della propria community; • Forte l'influenza dei social nell'opinione pubblica, terreno di scontro e di gioco, i media rincorrono quanto dettato dai leader sui rispettivi canali; • I social, se ben sfruttati, si ...

«Onorato della fiducia, consapevole della sfida, ancora al servizio dello Stato», Piero Benassi, romano, 62 anni, consigliere diplomatico del capo del governo da 30 mesi, riassume in modo asciutto, ma ...

La giustizia è divisiva. Divide maggioranze e fa cadere i governi. Sarà la giustizia, con tutta probabilità, la prima prova vera dell'esecutivo di Giuseppe Conte dopo la defezione di Italia viva. Il 2 ...

