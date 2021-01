Liverpool ufficialmente in crisi. Klopp: “La sconfitta col Burnley è un pugno in faccia” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo 68 partite prima o poi doveva capitare: il Liverpool ha perso una partita a sua. Contro il Burnley. Ed è la classica partita che apre una crisi. Che troneggia su tutte le prima pagine sportive d’Inghilterra. “Un pugno in piena faccia”, l’ha definito Jurgen Klopp, che da prassi si assume la responsabilità del momentaccio. Ad Anfield l’ultima volta avevano perso nell’aprile 2017, ma il Liverpool non vince da cinque giornate in campionato. E non segna un gol da quattro. Anche se tirano un sacco: 87 tentavi dall’ultima rete, di cui 27 solo nella sconfitta coi quint’ultimi in classifica. “La colpa è mia”, ha detto Klopp, protagonista anche di una furiosa litigata nel tunnel con il tecnico del Burnley Sean Dyche, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo 68 partite prima o poi doveva capitare: ilha perso una partita a sua. Contro il. Ed è la classica partita che apre una. Che troneggia su tutte le prima pagine sportive d’Inghilterra. “Unin piena”, l’ha definito Jurgen, che da prassi si assume la responsabilità del momentaccio. Ad Anfield l’ultima volta avevano perso nell’aprile 2017, ma ilnon vince da cinque giornate in campionato. E non segna un gol da quattro. Anche se tirano un sacco: 87 tentavi dall’ultima rete, di cui 27 solo nellacoi quint’ultimi in classifica. “La colpa è mia”, ha detto, protagonista anche di una furiosa litigata nel tunnel con il tecnico delSean Dyche, ...

