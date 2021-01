Limbiate | dal parrucchiere senza mascherina | tre multe e sospensione dell’attività

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La Polizia Locale diha punito con una multa e latemporaneaun, colpevole di non aver fatto rispettare le normative anti-covid previste. Durante i controlli degli agenti infatti, all’interno del negozio di parrucchiera situato nel quartiere San Francesco erano presenti due clienti. Sono così fioccate lesia td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

