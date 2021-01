Iv chiede “soluzione di ampio respiro” ma la maggioranza vede il voto (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “I deputati e i senatori di Italia Viva osservano con preoccupazione lo stallo istituzionale di questi giorni, la difficile situazione sanitaria e i drammatici dati economici del nostro Paese; ribadiscono con forza la necessità, già espressa nel dibattito parlamentare, di una soluzione politica che abbia il respiro della legislatura e offra una visione dell’Italia per i prossimi anni. Confermano che si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi, da effettuarsi sui contenuti nelle sedi preposte”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa di Italia Viva, che porta in calce le firme dei 17 senatori e 27 deputati (manca quella di Giacomo Portas) del partito. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “I deputati e i senatori di Italia Viva osservano con preoccupazione lo stallo istituzionale di questi giorni, la difficile situazione sanitaria e i drammatici dati economici del nostro Paese; ribadiscono con forza la necessità, già espressa nel dibattito parlamentare, di una soluzione politica che abbia il respiro della legislatura e offra una visione dell’Italia per i prossimi anni. Confermano che si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi, da effettuarsi sui contenuti nelle sedi preposte”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa di Italia Viva, che porta in calce le firme dei 17 senatori e 27 deputati (manca quella di Giacomo Portas) del partito.

Gli ospedali 'periferici' del Molise da utilizzare per decongestionare l'hub di Campobasso e gli spoke di Isernia e Termoli, e una soluzione chiara per porre fine all'ultadecennale commissariamento de ...

Il mercato cittadino sta cercando soluzioni per sopravvivere, come un ambizioso progetto di e-commerce. "Ma abbiamo dovuto fermare tutto per le enormi difficoltà" ...

Gli ospedali 'periferici' del Molise da utilizzare per decongestionare l'hub di Campobasso e gli spoke di Isernia e Termoli, e una soluzione chiara per porre fine all'ultadecennale commissariamento de ...Il mercato cittadino sta cercando soluzioni per sopravvivere, come un ambizioso progetto di e-commerce. "Ma abbiamo dovuto fermare tutto per le enormi difficoltà" ...