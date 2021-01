“I Savoia chiedono scusa per le leggi razziali”: Emanuele Filiberto invia una lettera alla comunità ebraica (Di venerdì 22 gennaio 2021) leggi razziali, Emanuele Filiberto invia una lettera di scuse alla comunità ebraica per “chiedere ufficialmente perdono” Emanuele Filiberto di Savoia ha inviato una lettera alla comunità ebraica per “chiedere solennemente e ufficialmente perdono” alla comunità ebraica per la firma di Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali del fascismo. Ci sono voluti 83 anni, ricorda Simonetta Fiori che riporta in anteprima l’epocale notizia su Repubblica, per condannare quella pagina vergognosa della storia ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021)unadi scuseper “chiedere ufficialmente perdono”dihato unaper “chiedere solennemente e ufficialmente perdono”per la firma di VittorioIII sulledel fascismo. Ci sono voluti 83 anni, ricorda Simonetta Fiori che riporta in anteprima l’epocale notizia su Repubblica, per condannare quella pagina vergognosa della storia ...

annamariamoscar : I Savoia chiedono perdono per le leggi razziali, Emanuele Filiberto: “Furono una vergogna” - aleappo53 : RT @ilriformista: I #Savoia chiedono perdono per le leggi razziali, #EmanueleFiliberto: “Furono una vergogna” - umbertosecondo : RT @ilriformista: I #Savoia chiedono perdono per le leggi razziali, #EmanueleFiliberto: “Furono una vergogna” - ilriformista : I #Savoia chiedono perdono per le leggi razziali, #EmanueleFiliberto: “Furono una vergogna” - ZeevHys76 : Dopo 83 anni i Savoia chiedono 'ufficialmente perdono' per le leggi razziali. A noi non ne basterebbero 500 per per… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia chiedono I Savoia chiedono perdono per le leggi razziali, Emanuele Filiberto: “Furono una vergogna” Il Riformista Emanuele Filiberto scrive alla comunità ebraica: "Chiedo scusa per le leggi razziali"

Storica missiva di Emanuele Filiberto di Savoia, che da parte della Casa reale al Tg5 si scusa per la firma delle leggi razziali da parte di suo nonno nel 1938.

Leggi razziali, Emanuele Filiberto di Savoia chiede perdono alla comunità ebraica

Il principe in una lettera: "Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me tutta la Real Casa di Savoia" ...

Storica missiva di Emanuele Filiberto di Savoia, che da parte della Casa reale al Tg5 si scusa per la firma delle leggi razziali da parte di suo nonno nel 1938.Il principe in una lettera: "Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me tutta la Real Casa di Savoia" ...