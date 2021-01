Fa Cup 2020/2021, Wolverhampton agli ottavi con fatica: decide gol di Vitinha (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Wolverhampton ha superato il quarto turno di Fa Cup contro il Chorley Football Club, squadra di sesta divisione inglese. Il tecnico degli Wolves, Nuno Espirito Santo, ha presentato una formazione titolare piena di seconde linee. Tra i titolari pure il rientrate Patrick Cutrone, uscito al 68esimo dopo non aver inciso nell’incontro. A fatica, nonostante la differenza di qualità delle due rose scese in campo, il Wolverhampton è riuscito a passare il turno grazie al gol del portoghese Vitinha al dodicesimo minuto. Il prossimo avversario dei “Lupi” uscirà dalla sfida tra Southampton e Arsenal, in programma sabato 23 gennaio alle 13:15. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilha superato il quarto turno di Fa Cup contro il Chorley Football Club, squadra di sesta divisione inglese. Il tecnico degli Wolves, Nuno Espirito Santo, ha presentato una formazione titolare piena di seconde linee. Tra i titolari pure il rientrate Patrick Cutrone, uscito al 68esimo dopo non aver inciso nell’incontro. A, nonostante la differenza di qualità delle due rose scese in campo, ilè riuscito a passare il turno grazie al gol del portogheseal dodicesimo minuto. Il prossimo avversario dei “Lupi” uscirà dalla sfida tra Southampton e Arsenal, in programma sabato 23 gennaio alle 13:15. SportFace.

juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - sportface2016 : #FACup, il #Wolverhampton fatica con una squadra di sesta divisione ma supera il turno - HelperTwilight : Lampo 1 – 2 Diamond Tiara in FIFA World Cup Romania 2020 #soccer11 - HelperTwilight : Quibble Pants 2 – 1 Luigi in FIFA World Cup Romania 2020 #soccer11 - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Chorley Wolverhampton streaming: dove vedere i 16esimi di FA Cup: Chorley Wolverhampton… -

Ultime Notizie dalla rete : Cup 2020 Fa Cup 2020/2021, Wolverhampton agli ottavi con fatica: decide gol di Vitinha Sportface.it Fa Cup 2020/2021, Wolverhampton agli ottavi con fatica: decide gol di Vitinha

Il quarto turno di Fa Cup ha visto vincere il Wolverhampton con fatica contro il Chorley. Decisivo il gol di Vitinha per il passaggio agli ottavi.

Sony e Lega Serie A: tante iniziative per la PS5 Supercup 2020

Le migliori clip saranno poi riprese e commentate dal leggendario telecronista Bruno Pizzul. I primi tre classificati si aggiudicheranno nell’ordine:. PS5 standard edition completa di tutte le perifer ...

Il quarto turno di Fa Cup ha visto vincere il Wolverhampton con fatica contro il Chorley. Decisivo il gol di Vitinha per il passaggio agli ottavi.Le migliori clip saranno poi riprese e commentate dal leggendario telecronista Bruno Pizzul. I primi tre classificati si aggiudicheranno nell’ordine:. PS5 standard edition completa di tutte le perifer ...