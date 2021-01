Elezione del Presidente della Repubblica nel 2022 | i numeri in Parlamento

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 22 gennaio 2021) I poteri delin unaparlamentare come l’Italia sono in teoria piuttosto cerimoniali, come in Germania, Austria, Portogallo, e altri Paesi simili, eppure nel nostro la suaattira molta più attenzione, più “hype”, che in questi. Segui Termometro Politico su Google News Tra i motivi, oltre alla maggiore rissosità del sistema politico, vi è il potere che ilha di sciogliere le Camere o spingere, in caso di crisi di governo, per incarichi esplorativi. Nonché il potere di nomina deldel Consiglio e dei ministri, quello che per esempio nel maggio 2018 ha consentito a Mattarella di mettere un veto a Savona nel primo governo Conte. Per questo tra i partiti nella lunga storia delle elezioni ...