Delega ai Servizi a Benassi | esperto diplomatico vicino a Conte

Il Consiglio dei Ministri "ha chiuso" sul nome dell'ambasciatore Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico del premier, per la Delega ai Servizi. Un tema che è stato centro delle polemiche delle ultime settimane: Matteo Renzi ha chiesto a più riprese a Conte di lasciare la Delega ad una figura terza. Romano, 63 anni a giugno, Pietro Benassi è molto vicino al premier. Ed è nel governo M5S-Lega che Benassi fa valere il suo curriculum europeista e merkeliano. Ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte come suo consigliere diplomatico. Forte del suo rapporto con Angela Merkel, ha avuto un ruolo fondamentale nell'avvicinare ...

