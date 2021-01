Covid, 13633 casi e 472 morti. Positivi e vittime in calo, tasso di positività al 5,1% (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.441.854. L’incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a 84.674. In base ai dati del ministero dellaSalute, gli attualmente Positivi in Italia sono 502.053, con un calo di 14.515 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 27.676. calo delle vittime (ieri 521) e lieve discesa dei casi (ieri 14.078). I tamponi sono 264.728, 3mila meno in meno rispetto a ieri, con il tasso di Positività che però scende leggermente da 5,3% a 5,1%. Trend in (lenta) discesa confermato dunque, soprattutto se ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono 13.633 i nuovidiin Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.441.854. L’incremento delle, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a 84.674. In base ai dati del ministero dellaSalute, gli attualmentein Italia sono 502.053, con undi 14.515 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 27.676.delle(ieri 521) e lieve discesa dei(ieri 14.078). I tamponi sono 264.728, 3mila meno in meno rispetto a ieri, con ildità che però scende leggermente da 5,3% a 5,1%. Trend in (lenta) discesa confermato dunque, soprattutto se ...

