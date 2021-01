Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 19^ giornata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Classifica Marcatori Serie A NEWS - Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la Classifica Marcatori Serie A nel 2020-2021? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021)A NEWS - Nel 2019-è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà laA nel? Pianeta Milan.

Sportflash24 : Anticipo #SerieA 19^ giornata 2020-21: #BeneventoTorino 2-2. Marcatori: 31' pt #Viola (B), 4' st #Lapadula (B), 6'… - PianetaMilan : #Classifica #Marcatori @SerieA 2020-2021 - 19^ giornata - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan… - threebwstars : RT @La_Bianconera: 760 gol, e ok... ma chi sta capendo qualcosa sulla classifica marcatori all time è bravo!?? Per alcuni deve ancora supera… - rickembecker : 4 erano i giocatori più forti di quell'Inghilterra campione del Mondo Under 20 nel 2017: Foden (MVP del torneo), Ca… - ilcontemax7 : RT @GiuseLatorraca2: #JUVENTUS: classifica marcatori di sempre #DelPiero: 289 gol Boniperti 179 Bettega 178 Trezeguet171 Sivori 167 Borel… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori Classifica marcatori ponderata estero 22/01: En-Nesyri prende il comando in Liga Fantacalcio ® 22:53 Serie B: Virtus Entella ok col Pisa-Risultati e marcatori 19^ giornata

Si gioca nel weekend la 19^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare. CLICCA QUI per vedere la classifica.Venerdì ore 21Virtus Entella-Pisa 2-1: 42' rig. Brunori, 78' ...

22:43 Serie A: pari tra Benevento e Torino-Risultati e marcatori 19^ giornata

Si gioca nel weekend la 19^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Venerdì ore 20.45Benevento-Torino 2-2: 31' rig ...

Si gioca nel weekend la 19^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare. CLICCA QUI per vedere la classifica.Venerdì ore 21Virtus Entella-Pisa 2-1: 42' rig. Brunori, 78' ...Si gioca nel weekend la 19^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Venerdì ore 20.45Benevento-Torino 2-2: 31' rig ...