Centinaia di morti ma Fontana non vuole restrizioni: 'A Roma devono smettere di calunniare la Lombardia' (Di venerdì 22 gennaio 2021) La destra è destra. E nonostante 500 morti al giorno la battaglia non è come proteggere la gente ma come avere meno restrizioni con il pretesto dell'economia. Come se le attività economiche potessero ...

Il presidente della regione non vuole la zona rossa e Salvini che dà la linea la segue: "Danni morali ed economici enormi, un vero e proprio sequestro di massa" ...

Ancora un lupo morto nel Parco, giallo sugli Aurunci

Una femmina di lupo morta all'interno del Parco naturale dei Monti Aurunci. Di nuovo. L'ultimo rinvenimento si è avuto di recente nel comune di Lenola, ...

