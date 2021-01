C’è posta per te, il 23 gennaio tra gli ospiti Can Yaman (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Sabato 23 gennaio terzo appuntamento con Maria De Filippi e le storie di “C’è Posta per Te”. La conduttrice -come sempre nel raccontare storie di gente comune-ricopre il ruolo della mediatrice cercando di aiutare i protagonisti a comprendere i motivi per i quali è avvenuta la rottura e i loro reali e profondi sentimenti. In questa puntata, in onda come di consueto in prima serata su Canale 5, sono coinvolti nelle due sorprese l’interprete del giovane Montalbano Michele Riondino e l’amatissimo attore turco osannato dal pubblico italiano Can Yaman. Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – Sabato 23 gennaio terzo appuntamento con Maria De Filippi e le storie di “C’è Posta per Te”. La conduttrice -come sempre nel raccontare storie di gente comune-ricopre il ruolo della mediatrice cercando di aiutare i protagonisti a comprendere i motivi per i quali è avvenuta la rottura e i loro reali e profondi sentimenti. In questa puntata, in onda come di consueto in prima serata su Canale 5, sono coinvolti nelle due sorprese l’interprete del giovane Montalbano Michele Riondino e l’amatissimo attore turco osannato dal pubblico italiano Can Yaman. Il programma ideato e condotta da Maria De Filippi, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

