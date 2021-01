Calciomercato Napoli, ufficiale: Milik al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Calciomercato Napoli: è ufficiale il trasferimento, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dell’attaccante Arek Milik all’Olympique Marsiglia. Il Calcio Napoli ha ufficializzato in serata la cessione, in prestito, dell’attaccante polacco Arek Milik al Marsiglia. “La SSC Napoli si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club partenopeo – comunica che Leggi su 2anews (Di venerdì 22 gennaio 2021): èil trasferimento, con la formula delcondi, dell’attaccante Arekall’Olympique. Il Calcioha ufficializzato in serata la cessione, in, dell’attaccante polacco Arekal. “La SSCsi legge in una nota pubblicata sul sitodel club partenopeo – comunica che

