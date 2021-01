Asia Argento | “Il regista Rob Cohen mi ha drogata e violentata”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “È la prima volta che parlo di Rob. Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga dello stupro, ndr), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto”.parla di un nuovo possibile orco, lo fa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La figlia del re dell’horror italiano, Dario, ha scritto un’autobiografia (Autonomia di un cuore selvaggio), in uscita il prossimo 26 gennaio, in cui ha raccontato dell’abuso subito 19 anni fa: “È la verità. La cosa più pura di questo MeToo è che una donna si riconosce nell’altra. Se uno tiene una bottiglia di Ghb sicuramente l’avrà dato anche ad altre”. “Io avevo rimosso lo stupro”, rivela poiin ...