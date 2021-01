13 designer che avrebbero dovuto lasciare i loro strumenti di lavoro nell’armadio (Di venerdì 22 gennaio 2021) A volte certe scelte di design, lasciano letteralmente a desiderare. Ormai, sui social network, si trovano delle pagine, delle foto e dei tutorial che danno dei consigli fai da te, su come migliorare l’aspetto delle nostre case. Tuttavia non sempre questi risultano essere dei buoni consigli. Infatti girando sul Web si trovano anche quelli che senza ombra di dubbio si possono classificare come dei pessimi esempi. A volte, quello che in un primo momento può sembrare un escamotage davvero geniale per risolvere eventuali problemi logistici, poi con il tempo, si rivela un’ incredibile buco nell’acqua. Volete vedere alcuni esempi di “genialità mancata” che innegabilmente vi lasceranno con il sorriso sulle labbra e lo stupore negli occhi? Di seguito trovate una piccola galleria di foto con i peggiori risultati del bricolage e del design fatto in casa. Non sono certo degli esempi da cui ... Leggi su virali.video (Di venerdì 22 gennaio 2021) A volte certe scelte di design, lasciano letteralmente a desiderare. Ormai, sui social network, si trovano delle pagine, delle foto e dei tutorial che danno dei consigli fai da te, su come migliorare l’aspetto delle nostre case. Tuttavia non sempre questi risultano essere dei buoni consigli. Infatti girando sul Web si trovano anche quelli che senza ombra di dubbio si possono classificare come dei pessimi esempi. A volte, quello che in un primo momento può sembrare un escamotage davvero geniale per risolvere eventuali problemi logistici, poi con il tempo, si rivela un’ incredibile buco nell’acqua. Volete vedere alcuni esempi di “genialità mancata” che innegabilmente vi lasceranno con il sorriso sulle labbra e lo stupore negli occhi? Di seguito trovate una piccola galleria di foto con i peggiori risultati del bricolage e del design fatto in casa. Non sono certo degli esempi da cui ...

masiorama : Entra a far parte del team @LSperlari, web designer e front-end developer che ci supporterà nei progetti dei nostri… - Killian918 : @cappi_matti Stesso problema. Sono un Interior designer. Sto valutando seriamente se andare all’estero appena la s… - itsalelamberti : @marc0nse - product manager formato in un IIS se non ricordo male e non un fashion designer, il che lo pone inevita… - KT66_Designer : OFFICIAL GOSSIP! ?? Nebbia e quell'aria friccicarella dei 5°C in quel di Torino mi hanno spinto a smontare la Caldai… - patpatuffa : RT @AI4Business_it: L’AI spiegata agli umani – DALL-E, il sistema che genera immagini, nuovo alleato di creativi e designer -

Ultime Notizie dalla rete : designer che MV Agusta cambia designer: sarà Stephane Zache la nuova matita La Gazzetta dello Sport The Undoing: le verità sugli outfit più belli di Nicole Kidman (da copiare)

Ciò che appare lampante fin dalla prima inquadratura è la cura ... massa di riccioli rossi della Nicole Kidman “prima maniera”, dal canto suo la costume designer ha fatto di tutto per esaltarne i ...

Louis Vuitton, uomini con le gonne

Il direttore creativo Virgil Abloh mette in scena una riflessione sul significato degli abiti, sugli stereotipi e i pregiudizi che li circondano, e sulla definizione di originalità nel costume contemp ...

Ciò che appare lampante fin dalla prima inquadratura è la cura ... massa di riccioli rossi della Nicole Kidman “prima maniera”, dal canto suo la costume designer ha fatto di tutto per esaltarne i ...Il direttore creativo Virgil Abloh mette in scena una riflessione sul significato degli abiti, sugli stereotipi e i pregiudizi che li circondano, e sulla definizione di originalità nel costume contemp ...