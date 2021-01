Vaticano, chi è "l'erede" di Marcinkus allo Ior (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francesco Boezi Oggi è stato condannato un ex presidente dello Ior. Ecco la vicenda biografica di Angelo Caloia, che era succeduto all'arcivescovo Marcinkus L'ex presidente dello Ior Angelo Caloia è stato condannato dal Tribunale del Vaticano nel corso della giornata odierna. Caloia è stato al vertice della cosiddetta "banca vaticana" sino al 2019, l'anno in cui Benedetto XVI ha individuato Ettore Gotti Tedeschi per la guida dell'Istituto per le Opere di Religione. Oggi papa Francesco sta continuando la battaglia del predecessore, sulla scia della cosiddetta "linea della trasparenza", ma la novità di oggi, per quanto riguardi vicende passate, rischia di far tornare l'attualità il noto macrotema dei "conti" della Santa Sede. Caloia era accusato di riciclaggio e appropriazione indebita aggravata. Caloia, stando a quanto ripercorso pure ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francesco Boezi Oggi è stato condannato un ex presidente dello Ior. Ecco la vicenda biografica di Angelo Caloia, che era succeduto all'arcivescovoL'ex presidente dello Ior Angelo Caloia è stato condannato dal Tribunale delnel corso della giornata odierna. Caloia è stato al vertice della cosiddetta "banca vaticana" sino al 2019, l'anno in cui Benedetto XVI ha individuato Ettore Gotti Tedeschi per la guida dell'Istituto per le Opere di Religione. Oggi papa Francesco sta continuando la battaglia del predecessore, sulla scia della cosiddetta "linea della trasparenza", ma la novità di oggi, per quanto riguardi vicende passate, rischia di far tornare l'attualità il noto macrotema dei "conti" della Santa Sede. Caloia era accusato di riciclaggio e appropriazione indebita aggravata. Caloia, stando a quanto ripercorso pure ...

