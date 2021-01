Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta a lasciare il programma: ecco cos’è successo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un nuovo colpo di scena potrebbe verificarsi nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Da qualche settimana a questa parte, Gemma Galgani è al centro delle dinamiche per la sua love story con Maurizio Guerci, che l’ha malamente silurata dopo un mese, e per gli ultimi, fallimentari tentativi di frequentazione di altri cavalieri. Stando ai rumors, la dama più famosa del trono over avrebbe incassato a fatica la rottura con Maurizio e sarebbe rimasta delusa anche dal giovane Gianluca. Per tale motivo, la donna potrebbe decidere di prendersi un periodo di pausa dal programma. Gemma Galgani in crisi Da sempre uno dei pilastri della trasmissione, Gemma Galgani sarebbe ad un passo dal dire “addio” a Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un nuovo colpo di scena potrebbe verificarsi nelle prossime puntate di. Da qualche settimana a questa parte,è al centro delle dinamiche per la sua love story con Maurizio Guerci, che l’ha malamente silurata dopo un mese, e per gli ultimi, fallimentari tentativi di frequentazione di altri cavalieri. Stando ai rumors, la dama più famosa del trono over avrebbe incassato a fatica la rottura con Maurizio e sarebbe rimasta delusa anche dal giovane Gianluca. Per tale motivo, la donna potrebbe decidere di prendersi un periodo di pausa dalin crisi Da sempre uno dei pilastri della trasmissione,sarebbe ad un passo dal dire “addio” ae ...

