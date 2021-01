Traffico Roma del 21-01-2021 ore 09:30 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico ancora sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città sulla tratto urbano di Roma L’Aquila rallentamenti e code da Viale Togliatti alla bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico altre code sulla Nomentana e poi dalla Salaria alla galleria Giovanni XXIII incolonnamenti direzione opposta verso San Giovanni da San Lorenzo viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code all’altezza di l’uscita Tiburtina a partire dalla Nomentana in carreggiata interna e dalla bivio con la Roma L’Aquila carreggiata esterna sulla Casilina incidente all’altezza di via Walter Tobagi Ci sono code a partire da via di Torrenova in direzione del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisiancora sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città sulla tratto urbano diL’Aquila rallentamenti e code da Viale Togliatti alla bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico altre code sulla Nomentana e poi dalla Salaria alla galleria Giovanni XXIII incolonnamenti direzione opposta verso San Giovanni da San Lorenzo viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code all’altezza di l’uscita Tiburtina a partire dalla Nomentana in carreggiata interna e dalla bivio con laL’Aquila carreggiata esterna sulla Casilina incidente all’altezza di via Walter Tobagi Ci sono code a partire da via di Torrenova in direzione del ...

PLRomaCapitale : #Roma - Tangenziale Est - Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Svincolo A24 e Via Nomentana in direzione Via Salaria

Degrado, traffico di droga e soprusi. Nella baraccopoli rom di via dei Gordiani, alla periferia est di Roma, la situazione

Catanzaro - È stato estradato in Italia il narcotrafficante Ardjan Cekini, ritenuto 'avamposto' della cosca di 'ndrangheta dei Bellocco di Rosarno nell'area balcanica, destinatario di un'ordinanza di ...

