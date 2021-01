Traffico Roma del 21-01-2021 ore 08:30 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione Traffico in aumento su tutte le principali strade in ingresso in città in particolare code a partire dal raccordo su via Aurelia fino a Piazza della sala su via Cassia via Flaminia rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale Tor di Quinto è lungo la Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe altre cose sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio Olimpico proseguono i lavori lungo il viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal bivio con la Colombo verso Fiumicino e da viale Newton verso l’Eur fuori anche su via della Pisana con un senso unico alternato tra via di Brava ed il vialone di Somaini anche in questo caso code nelle due direzioni e alle squillino lavori di potatura su via di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein aumento su tutte le principali strade in ingresso in città in particolare code a partire dal raccordo su via Aurelia fino a Piazza della sala su via Cassia via Flaminia rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale Tor di Quinto è lungo la Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe altre cose sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio Olimpico proseguono i lavori lungo il viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal bivio con la Colombo verso Fiumicino e da viale Newton verso l’Eur fuori anche su via della Pisana con un senso unico alternato tra via di Brava ed il vialone di Somaini anche in questo caso code nelle due direzioni e alle squillino lavori di potatura su via di ...

Conclusa questa mattina la procedura di estradizione dell’indagato Ardjan Cekini, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale reggino nell'operazione "Magma". Se ...

È atterrato all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci Ardjan Cekini, l’uomo che, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, si era reso ...

