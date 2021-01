Temptation Island, un’amata protagonista ritrova l’amore: “Lo amo da morire” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Temptation Island, un’amata protagonista del docu-reality di Canale 5 ritrova l’amore: “Lo amo da morire”. È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Temptation Island. Parliamo di Anna Ascione, che al docu-reality di Canale 5 ha partecipato con il suo allora fidanzato Gennaro Mauro. La loro storia, però, si è interrotta proprio al termine L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 21 gennaio 2021)del docu-reality di Canale 5: “Lo amo da”. È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di. Parliamo di Anna Ascione, che al docu-reality di Canale 5 ha partecipato con il suo allora fidanzato Gennaro Mauro. La loro storia, però, si è interrotta proprio al termine L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

R_Martina : Le pupe e i pupi di quest’anno li hanno presi dai casting di temptation island ?? #lapupaeilsecchione - os_anna_eh : Carlotta quelli sono dentro da settembre ma chi ti ha visto a temptation Island? Ma chi ti caga? #tzvip - vuoiC0ndurreTu : RT @petrag_____: Ma Carlotta a momenti non piangeva a Temptation Island per il suo ragazzo e piange per un “non si espone” di Tommaso Zorzi… - xartfthaz : RT @petrag_____: Ma Carlotta a momenti non piangeva a Temptation Island per il suo ragazzo e piange per un “non si espone” di Tommaso Zorzi… - petrag_____ : Ma Carlotta a momenti non piangeva a Temptation Island per il suo ragazzo e piange per un “non si espone” di Tommas… -