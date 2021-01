Sophia Loren in “La vita davanti a sé”, la bellezza non ha trucco (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutti puntano su Sophia. È dagli inizi della sua carriera che registi, fotografi, truccatori, sono sicuri di vederla vincere. Il cinema l’ha conosciuta giovane, un cavallo di razza da domare, selvaggio quanto la sua bellezza. Battezzata sul set Sofia Lazzaro, per inventare un diversivo dal troppo napoletano Scicolone. E per lanciarla in alto, “perché la faccia ce l’ha”, “mi raccomando, non con la ‘f’ ma con ‘ph’, così farà strada”. Oggi, la diva di Pozzuoli, Sophia Loren, fa coppia di ferro con suo figlio Edoardo Ponti nel film di grande successo, “La vita davanti a sé“, al 13 novembre 2020 disponibile su Netflix. Un film discusso che, già nei giorni precedenti all’arrivo sugli schermi, aveva suscitato voci attorno alla protagonista Sophia Loren, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutti puntano su. È dagli inizi della sua carriera che registi, fotografi, truccatori, sono sicuri di vederla vincere. Il cinema l’ha conosciuta giovane, un cavallo di razza da domare, selvaggio quanto la sua. Battezzata sul set Sofia Lazzaro, per inventare un diversivo dal troppo napoletano Scicolone. E per lanciarla in alto, “perché la faccia ce l’ha”, “mi raccomando, non con la ‘f’ ma con ‘ph’, così farà strada”. Oggi, la diva di Pozzuoli,, fa coppia di ferro con suo figlio Edoardo Ponti nel film di grande successo, “Laa sé“, al 13 novembre 2020 disponibile su Netflix. Un film discusso che, già nei giorni precedenti all’arrivo sugli schermi, aveva suscitato voci attorno alla protagonista, ...

