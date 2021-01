Ritardi vaccini | il parere di Crisanti | “Niente allarmismi | tutto normale”

Leggi su chenews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Andreaè intervenuto in merito ainella fornitura di, spiegando che è cosa del. Andrea(Facebook)Andrea, docente di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ha spiegato nel corso di un’intervista che non è il caso di allarmarsi rispetto ainelle forniture didegli ultimi giorni. E’ qualcosa di assolutamente, ha spiegato, fa parte insomma delle procedure, un ritardo ci può stare. Fa parte, evidentemente, della logica delle forniture, qualcosa che non tutti, probabilmente, hanno immaginato possibile, stando a quelle che sono state le reazioni, non solo dell’opinione pubblica, in merito. “È ...