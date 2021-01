Prova estrema su TikTok, bimba in rianimazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a Black out challenge, una Prova di soffocamento estremo. Una Prova che si è trasformata in tragedia. Una bimba di 10 anni si trova ricoverata da ieri in rianimazione all’ospedale “di Cristina” di Palermo dove è arrivata, Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è legata la cintura alla gola per partecipare su, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a Black out challenge, unadi soffocamento estremo. Unache si è trasformata in tragedia. Unadi 10 anni si trova ricoverata da ieri inall’ospedale “di Cristina” di Palermo dove è arrivata,

