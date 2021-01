Perché Biden ha firmato quei 17 ordini esecutivi. Conversazione con Del Pero (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non c’è nessun miglior momento per iniziare che questo”, ha detto il presidente statunitense Joe Biden ai giornalisti del pool mentre, appena entrato nello Studio Ovale, poneva la firma su diciassette ordini esecutivi, tutti orientati su misure necessarie e immediate. Pandemia e situazione economica, politica ambientale, sanità, immigrazione e uguaglianza, uno sulle regole etiche che coloro che lavoreranno nella sua amministrazione dovernno seguire. Mosse per l’America, con la portavoce (Jen Psaki) che ha spiegato che tutti i restanti giorni di gennaio saranno dedicati a provvedimenti del genere, diretti ai cittadini americani – poi da febbraio la Casa Bianca si occuperà di “rimettere l’America nel suo posto nel mondo”. Operazione diretta e chiara, così come è stato “concreto il discorso di ieri per l’insediamento: un discorso di ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non c’è nessun miglior momento per iniziare che questo”, ha detto il presidente statunitense Joeai giornalisti del pool mentre, appena entrato nello Studio Ovale, poneva la firma su diciassette, tutti orientati su misure necessarie e immediate. Pandemia e situazione economica, politica ambientale, sanità, immigrazione e uguaglianza, uno sulle regole etiche che coloro che lavoreranno nella sua amministrazione dovernno seguire. Mosse per l’America, con la portavoce (Jen Psaki) che ha spiegato che tutti i restanti giorni di gennaio saranno dedicati a provvedimenti del genere, diretti ai cittadini americani – poi da febbraio la Casa Bianca si occuperà di “rimettere l’America nel suo posto nel mondo”. Operazione diretta e chiara, così come è stato “concreto il discorso di ieri per l’insediamento: un discorso di ...

NicolaPorro : ???? Lady GaGa, JLo, il sottosegretario trans... L’inaugurazione della nuova presidenza è un circo del pensiero unico… - caterinabalivo : È tempo di rinascita per gli USA. Auguri Presidente #Biden e speriamo prenda davvero a cuore anche le tematiche le… - JunipersV : RT @NicolaPorro: ???? Lady GaGa, JLo, il sottosegretario trans... L’inaugurazione della nuova presidenza è un circo del pensiero unico. Sicur… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Ecco perché il giuramento di Joe #Biden sarà ricordato più per le parole di Jennifer Lopez o per Lady Gaga, che per il… - moneypuntoit : ?? Bitcoin, ecco perché con Biden le prospettive migliorano (ancora) ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Biden Governo: Renzi, 'Conte da Trump a Biden per mantenere poltrona' Affaritaliani.it