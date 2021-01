Oroscopo 21 gennaio 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Un caro saluto a tutti, siamo pronti anche in questa giornata per conoscere tutto quello che ci interessa dal nuovodi. A seguire idi, 21, con quello che cambia rispetto alle ultime previsioni.21: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro21: Ariete Qualcosa di finanziariamente impegnato verrà consegnato senza un promemoria da parte tua. Rimani in forma grazie ai tuoi sforzi. Il tuo stile di lavoro verrà elogiato dai superiori.21: Toro Ascolta i consigli sul fronte interno, prima di prendere una decisione per evitare di sbagliare. Un cambio di scena, attraverso una breve vacanza o un viaggio locale, ...