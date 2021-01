Nuovo dpcm: spostamenti e seconde case. Il Governo spiega cosa è consentito (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel Nuovo dpcm del Governo novità su spostamenti e seconde case: potrà andarci soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o in affitto prima del 14 gennaio (websource)Il Governo pubblica una “FAQ” (domande e risposte) per fare chiarezza sull’ultimo dpcm in materia di spostamenti verso le seconde case. Si tratta di piccole deroghe, ma importanti, che consentono una maggiore libertà di spostamento. In pratica si potrà andare nelle seconde case, anche se fuori regione e anche se sono in zona rossa o arancione. Ma sarà possibile solo per chi può dimostrare di avere titolo su quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto dello scorso 14 gennaio. In ... Leggi su instanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Neldelnovità su: potrà andarci soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o in affitto prima del 14 gennaio (websource)Ilpubblica una “FAQ” (domande e risposte) per fare chiarezza sull’ultimoin materia diverso le. Si tratta di piccole deroghe, ma importanti, che consentono una maggiore libertà di spostamento. In pratica si potrà andare nelle, anche se fuori regione e anche se sono in zona rossa o arancione. Ma sarà possibile solo per chi può dimostrare di avere titolo su quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto dello scorso 14 gennaio. In ...

