'Ndrangheta: indagato Lorenzo Cesa, arrestato un assessore calabrese (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Aggiornato alle ore 12,00 Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, è indagato per associazione per delinquere semplice nell'ambito dell'operazione antimafia "Basso profilo" della Dda di Catanzaro. L'abitazione romana del parlamentare è stata perquisita dalle forze dell'ordine su disposizione della procura di Catanzaro. Cesa conferma di avere "ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017" e spiega: "Mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla Procura competente". "Come sempre - assicura - ho piena e totale fiducia nell'operato della magistratura. E data la particolare fase in cui vive il nostro Paese - annuncia - rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale, con effetto immediato".

