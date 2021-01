Musei aperti in zona gialla | a Firenze riaprono gli Uffizi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) . Cosa bisogna sapere. Grazie al nuovo DPCM che permette le riaperture deinelle Regioni in, in morte parti d’Italia hanno riaperto o stanno riaprendo i luoghi della cultura, dopo mesi di chiusure. Un primo passo di lento ritorno alla normalità, almeno nella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Grazie al nuovo DPCM che permette le riaperture dei musei nelle Regioni in zona gialla, in morte parti d’Italia hanno riaperto o stanno riaprendo i luoghi della cultura, dopo mesi di chiusure. Un prim ...Siamo il Paese al mondo con la più alta concentrazione di beni culturali per chilometro quadrato. Dove ti muovi c’è un museo, un qualcosa di identitario dell’origine culturale dello spicchio di territ ...