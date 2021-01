Morta a 14 anni, la giovane mamma in carcere per omicidio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ragazzina : il dramma si è consumato in casa, cosa è accaduto. (screenshot video)Una ragazzina di 14 anni colpita alla testa un paio di giorni fa in una casa di Arlington è Morta dopo aver trascorso più di 24 ore con il supporto vitale. La piccola è stata sostenuta nelle ultime ore di vita dall’affetto dei suoi cari. Accusata della morte è sua madre di 34 anni, in carcere con varie accuse legate alla sua morte, tra cui l’omicidio colposo aggravato. Ti potrebbe interessare anche -> Celina Petersen: il giallo che ha sconvolto l’opinione pubblica La famiglia è devastata e chiede preghiere per l’adolescente deceduta. Un parente ha creato un account di raccolta fondi online per aiutare i familiari con le spese mediche e funerarie. La piccola si chiama Ayva Guthrie ed era una studentessa ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ragazzina : il dramma si è consumato in casa, cosa è accaduto. (screenshot video)Una ragazzina di 14colpita alla testa un paio di giorni fa in una casa di Arlington èdopo aver trascorso più di 24 ore con il supporto vitale. La piccola è stata sostenuta nelle ultime ore di vita dall’affetto dei suoi cari. Accusata della morte è sua madre di 34, incon varie accuse legate alla sua morte, tra cui l’colposo aggravato. Ti potrebbe interessare anche -> Celina Petersen: il giallo che ha sconvolto l’opinione pubblica La famiglia è devastata e chiede preghiere per l’adolescente deceduta. Un parente ha creato un account di raccolta fondi online per aiutare i familiari con le spese mediche e funerarie. La piccola si chiama Ayva Guthrie ed era una studentessa ...

MediasetTgcom24 : Pordenone, usano le foto della piccola Elisa, morta di leucemia a 6 anni, per una finta raccolta fondi | Il padre:… - reynnedlc : ritrovarla. Le ha dedicato il primo film, continuando a sperare in un incontro ma purtroppo, anni più tardi, è ven… - Vafankulu_Euru : RT @Zippo88lrr: Assodato che dai 15 ai 44 anni di #coronavirus non muore nessuno (o pochi) in USA ci son ben 35.000 decessi in piu degli an… - isladecoco7 : RT @Zippo88lrr: Assodato che dai 15 ai 44 anni di #coronavirus non muore nessuno (o pochi) in USA ci son ben 35.000 decessi in piu degli an… - francesco_1985 : #Buffy Summers compie oggi 40 anni. Nel corso della sua vita ha salvato il mondo fermando una 30ina di volte l’Apoc… -