L’Atalanta non va oltre l’1-1 a Udine: un pari che frena le ambizioni di vertice (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anche a Udine L’Atalanta esce dal campo con un pareggio che frena ulteriormente le ambizioni di agganciare il terzo posto in classifica. A render un match pieno di insidie ancor più pericoloso ci pensa Pereyra che, dopo soli ventiquattro secondi, infila la retroguardia nerazzurra. Complice un avversario compatto e resistente in difesa, la formazione orobica fatica a trovare la via del goal riuscendo a pareggiare con il solito Muriel, sfruttando una delle poche occasioni capitate sul terzetto d’attacco atalantino. Eccetto un rigore richiesto dai padroni di casa e non accordato da Calvarese (con l’aiuto del Var Giacomelli), i ragazzi di Gasperini rischiano poco totalizzando due punti in pochi giorni. Sabato alle 18 Zapata e compagni saranno di scena a San Siro contro la capolista per cercare di chiudere al meglio il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anche aesce dal campo con un pareggio cheulteriormente ledi agganciare il terzo posto in classifica. A render un match pieno di insidie ancor più pericoloso ci pensa Pereyra che, dopo soli ventiquattro secondi, infila la retroguardia nerazzurra. Complice un avversario compatto e resistente in difesa, la formazione orobica fatica a trovare la via del goal riuscendo a pareggiare con il solito Muriel, sfruttando una delle poche occasioni capitate sul terzetto d’attacco atalantino. Eccetto un rigore richiesto dai padroni di casa e non accordato da Calvarese (con l’aiuto del Var Giacomelli), i ragazzi di Gasperini rischiano poco totalizzando due punti in pochi giorni. Sabato alle 18 Zapata e compagni saranno di scena a San Siro contro la capolista per cercare di chiudere al meglio il ...

AntoVitiello : Lavoro atletico per #Kjaer, il fastidio alla schiena c'è ma il danese stringerà i denti. Difficilmente #Bennacer ci… - AliceAlias : @Atalanta_BC @Luisfmuriel09 Muriel tenace, sempre propositivo! Ma ora basta con le squadre arroccate in difesa!!!!… - bintYusuf___ : RT @rwivkw: Comunque non sono normali. Sabato giocano contro l'Udinese, chissà contro chi ha giocato l'Atalanta oggi.. - internewsit : Teotino: «Inter, l'Udinese non gioca a calcio! Con l'Atalanta ha picchiato» - - NBaccani : RT @VlnN94: Vorrei ricordare che il Napoli è stato spacciato per novello Real Madrid per una vittoria con l'Atalanta, dopo 14 giorni di rel… -

