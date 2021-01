(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una denuncia per maltrattamento di animali e per violazione della legge sul randagismo sarà inviata dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) nei prossimi giorni alla procura di...

zazoomblog : Impedisce di accudire i mici le gattare insorgono contro il parroco - #Impedisce #accudire #gattare - AnsaToscana : Impedisce accudire mici, 'gattare' insorgono contro parroco. In Maremma, pronte a denuncia per maltrattamento anima… - CorriereQ : Impedisce accudire mici, ‘gattare’ insorgono contro parroco - giocar_nu : @BentivogliMarco @catnext @caritas_milano @CaritasRoma @CaritasItaliana @mauromagatti @Leonardobecchet… -

Ultime Notizie dalla rete : Impedisce accudire

ANSA Nuova Europa

Una denuncia per maltrattamento di animali e per violazione della legge sul randagismo sarà inviata dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ...GROSSETO, 21 GEN - Una denuncia per maltrattamento di animali e per violazione della legge sul randagismo sarà inviata dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) nei prossimi giorni ...