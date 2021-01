Il Paradiso delle Signore puntata di lunedì 25 gennaio 2021, Vittorio tradisce la moglie quando apprende della gravidanza? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Clelia è incinta e Luciano, al settimo cielo per la lieta notizia, decide di riferire il tutto a Vittorio. Quest’ultimo, però, durante la puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 25 gennaio 2021, paleserà la sua voglia di mettere su famiglia, tant’è che non riuscirà a rispondere alla lettera della moglie, ma penserà insistentemente a un’altra donna. Chi sarà? Trama Il Paradiso delle Signore, Vittorio confida il suo segreto a Beatrice Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 25 gennaio 2021, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Clelia è incinta e Luciano, al settimo cielo per la lieta notizia, decide di riferire il tutto a. Quest’ultimo, però, durante lade Ildi25, paleserà la sua voglia di mettere su famiglia, tant’è che non riuscirà a rispondere alla lettera, ma penserà insistentemente a un’altra donna. Chi sarà? Trama Ilconfida il suo segreto a Beatrice Nellade Ildi25, ...

