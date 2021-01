I mercati promuovono Stellantis

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Debutto brillante per il titolosulla Borsa di Milano e Parigi. Lunedì 18 gennaio è suonata la prima campanella per il gruppo nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Citroen e l'esordio è stato positivo. Il titolo è balzato subito a +2,78% (12,92 euro) per correre al rialzo fino alla chiusura segnando +7,57% a 13,522 euro. Le ragioni dell'entusiasmo Evidente l'entusiasmo degli investitori di fronte a quello che ora diventa la terza forza dell'indice Ftse Mib. Stando ai dati riportati dall'Etf iShares Ftse Mib Ucits Eur (Dist), che si rifà all'andamento del Ftse Mib, il titoloha un peso nell'indice del 7,38%, dietro solo a Enel con il 15,42% e Intesa Sanpaolo con l'8,47%. Appena più in basso nella classifica si trovano Eni (6,27%) e Ferrari (6,14%). L'ultimo aggiornamento del Ftse Russell sull'indice Ftse Mib ...